Quella contro l'Atalanta può essere la partita chiave per il Milan, il bivio di questo finale di campionato: quattro giornate consecutive senza vittoria hanno rimesso in discussione il sesto posto e i preliminari di Europa League (Inter e Fiorentina a -3), dunque la trasferta di Bergamo diventa cruciale per non gettare al vento la stagione.



Sfida delicata, l'Atalanta non perde dal clamoroso 7-1 contro l'Inter a metà marzo, ancor di più se la squadra di Montella ci arriva in emergenza: è allarme in difesa , non solo per i 9 gol incassati in quattro partite ma anche per questioni puramente numeriche. Gabriel Paletta è stato espulso contro la Roma e sarà squalificato, a preoccupare sono le condizioni di Alessio Romagnoli: il classe '95 continua a lavorare a parte e viene monitorato giorno per giorno per un fastidio al menisco che lo tiene fermo dal derby e con ogni probabilità lo escluderà anche dalla partita di sabato sera. Via due centrali sui quattro a disposizione, le scelte per il tecnico sono ridotte all'osso.



Salvo imprevisti toccherà dunque a una coppia tutta sudamericana proteggere Donnarumma dagli assalti di Papu e compagni: confermato Zapata, al suo fianco si rivedrà Gustavo Gomez. Una manciata di minuti nelle ultime due uscite con Crotone dopo otto panchine consecutive, il paraguaiano avrà l'occasione di rimettersi in mostra anche in vista del mercato: l'arrivo di Musacchio chiude ulteriormente gli spazi nel reparto, in estate qualcuno lascerà il Milan e dunque quella con l'Atalanta è una chance da non sprecare per dimostrare di poter far parte del nuovo progetto tecnico.



Alternative qualora uno tra Gomez e Zapata dovesse dare un inaspettato forfait? Poche e con riserve. La prima sarebbe lo slittamento di Mattia De Sciglio al centro della retroguardia con Vangioni a sinistra e Calabria a destra, ma proprio il giovane prodotto del vivaio è da valutare dopo il problema che lo ha escluso all'ultimo dal match con la Roma. Ultima soluzione l'esordio del classe '99 Matteo Gabbia, già in panchina domenica a San Siro: fisico strutturato, buoni piedi e personalità, anche se il debutto in una partita così complicata per il centrale della Primavera potrebbe essere un rischio. Scenari di emergenza, ma il Milan non lascia nulla al caso: Gomez è pronto per l'Atalanta, Montella tiene in caldo la sorpresa Gabbia.



@Albri_Fede90