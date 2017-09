Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa pre Austria Vienna: "È un po’ che aspetto di giocare titolare. Ho giocato un tempo in Macedonia, saremo pronti. Abbiamo molta rabbia, abbiamo capito gli errori di domenica e dobbiamo sfruttare la prova di domenica per far si che non si ripetano certe cose. Il nuovo modulo? Penso siano solo numeri, lo abbiamo provato, siamo tanti dietro e possiamo giocare sia a 3 sia a 4. Noi già lavoravamo a tre dietro in fase d’impostazione, abbassando un terzino. Quello che conta è l’atteggiamento”.