Alessiodifensore del, ha parlato ai microfoni del nostro inviato Daniele Longo alla presentazione del nuovo gioco NBA 2K18: "Ho imparato nel paese in cui sono nato il gioco del calcio, con i miei amici. È stato bello, quando posso torno lì e li incontro di nuovo. Il calcio una volta era diverso, ora invece dobbiamo saper difendere ed impostare. La Juventus come i Golden State Warriors? Se vinceranno per 7 anni di fila si, vediamo come andrà questo campionato. Sto bene, mi sento pronto: è più l'approccio mentale che fa la differenza rispetto al modulo"