Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Ludogorets e Milan: "Dopo il primo anno ho avuto un po’ di difficoltà perché mi sono fatto male, ho avuto troppi infortuni. Non mi sono operato al menisco quest’estate, quindi ho perso un po’ troppo tempo e quando sono rientrato mi sono accorto che non avevo il passo, non ero al massimo. Adesso invece mi sento bene, sto lavorando sempre di più e devo continuare a far così perché sono giovane e c’è ancora da crescere. È un momento molto positivo per tutta la squadra, anche per noi difensori che prima subivamo un po’ di più. Invece adesso lavoriamo, lavoriamo e dobbiamo continuare così. Sono cambiati gli allenamenti e anche la vostra mentalità? Sì, queste cose le sanno tutti ormai. Con Gattuso abbiamo fatto un buon lavoro, stiamo facendo un buon lavoro. Dobbiamo continuare così ogni giorno in allenamento per poi giocare al massimo la prossima partita. Con Bonucci mi trovo benissimo, sono sempre stato abituato a giocare a due. Leo non ha bisogno di giocare né a tre né a due perché è un fenomeno. Stiamo bene e dobbiamo continuare così".