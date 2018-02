Alessio Romagnoli, difensore del Milan, parla a Milan Tv dopo il pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia con la Lazio: "So che all'inizio non stavo meglio, perché dovevo ancora recuperare dal vecchio infortunio e facevo tanta fatica. Invece ora mi sento bene e sto lavorando bene, spero di continuare così. A me piace che si parli poco di me, si è parlato bene, si parla spesso male, forse perché mi avete pagato tanto all'inizio. Va bene così. Bonucci? Non si deve parlare di lui, perché ha vinto tutto ed è un giocatore formidabile. E' solo un onore giocare con lui. Stiamo lavorando bene in allenamento con Gattuso sulla fase difensiva e dobbiamo continuare così, perché è importante per noi difensori e per tutta la squadra. Lavoro psicologico o fisico? Tutte e due. Mentalmente ci siamo sbloccati e poi è importantissimo il lavoro fisico, perché influisce tantissimo, perché se vuoi giocare a questi livelli devi essere al top. E ancora dobbiamo arrivare al top fisico. Gol all'Olimpico come Nesta? Speriamo. E' tutto aperto, dobbiamo dare il massimo per cercare di andare in finale".