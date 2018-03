Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, parla così di Gattuso a Gazzetta Tv: "L’Arsenal sta vivendo un momento terribile, per la prima i tifosi stanno contestando Wenger. Le sconfitte non aiutano mai, al momento i Gunners hanno meno convinzione del Milan. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto dal punto di vista psicologico, caratteriale e umano. Oggi il Milan è una squadra nello spirito nell’orgoglio, è un collettivo. A livello di organizzazione il Diavolo deve migliorare. Al momento i rossoneri sfruttano soprattutto le ripartenze, Rino deve lavorare sulla fluidità di manovra. Oggi il Milan è una squadra, Gattuso ha fatto un lavoro straordinario, facendo capire ai giocatori cosa vuole dire giocare in un club come quello rossonero".