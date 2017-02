La vittoria manca da quattro partite e alle spalle ci sono tre ko di fila tra campionato e Coppa Italia. Per il Milan è il momento più duro della stagione, visti anche gli infortuni, ma le quote Snai si mostrano malgrado tutto benigne. A San Siro, dove i rossoneri hanno ceduto solo due volte, la vittoria contro la Sampdoria vola a 1,67, contro una squadra che fin qui ha vinto una sola trasferta sulle undici disputate e che è offerta a 5,25. Sarebbe la quinta vittoria consecutiva del Milan contro la Samp (anche in questo caso tra campionato e Coppa), mentre il pareggio - centrato per l’ultima volta nel 2015 - pagherebbe 3,75.