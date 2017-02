I voti di Milan-Sampdoria, finita con il successo degli ospiti grazie al gol di Muriel.



MILAN

Donnarumma 6,5: Due ottimi interventi prima su Linetty, poi su Praet.



Kucka 6: Grinta e sacrificio non mancano, ma oggi non basta.



Paletta 5: Meno preciso e attento rispetto al solito, fatica a contenere Muriel. Troppo irruento in occasione del fallo su Quagiarella.



Zapata 5,5: Nell’occasione capitano, il difensore colombiano è insuperabile in velocità. Un errore grave in fase di disimpegno porta al fallo di Paletta, punito con il rigore.



Romagnoli 6: Schierato da terzino per tamponare l’emergenza, fa il suo in fase difensiva.



Bertolacci 6: Nella prima frazione gioca con buon piglio, impegnando Viviano con due conclusioni da fuori. Cala vistosamente alla distanza. (Dal 78’ Ocampos)



​Sosa 5,5: Nella prima ora di gara guida bene la squadra, poi diventa troppo nervoso e viene espulso.



​Pasalic 5,5: Più nel vivo del gioco rispetto al solito, sfiora il gol in un paio di circostanze ma ci si aspetta molto di più da lui (Dal 72’ Abate5,5: Impalpabile, si fa notare per due posizioni irregolari)



Deulofeu 6: Il migliore dei tre davanti, nonostante sia molto dietro dal punto di vista della condizione. Sfortunato in occasione del palo colpito, ci prova fino in fondo.



Bacca 4,5: Ennesima prestazione deludente, sotto tutti i punti di vista. San Siro lo fischia all’uscita dal campo, inizia a diventare un problema per Montella. (Dal 72’ Lapadula 5: Hai sui piedi l’occasione del pari ma calcia con poca convinzione)



Suso 5,5: Un paio di lampi in avvio, dove è l’unico a creare gioco. Nel secondo tempo va a sbattere contro il muro difensivo blucerchiato.



All. Vincenzo Montella 5: Il suo Milan non segna più, qualche resposabilità la ha anche lui.



SAMPDORIA



Viviano 7: Super nel finale su Lapadula, una parata che vale moltissimo.



​Bereszinski 6: Svolge bene i compiti tattici disegnati per lui da Giampaolo.



​Skriniar 6: Non è stilisticamente perfetto ma ha il merito di salvare un gol fatto sulla linea.



Silvestre 6,5: Guida con i tempi giusti la sua linea difensiva, da leader.



​Regini 6,5: Ribatte colpo su colpo a Suso, esce vincitore dal duello più difficile per i suoi.



Linetty 6,5: Sa leggere bene lo sviluppo dell’azione, con inserimenti che lo portano due volte al tiro. Prospetto molto interessante.



​Torreira 6: Partenza con il freno a mano, fatica più del dovuto a entrare in partita. Poi sale in cattedra e da il via a diverse azioni di rimessa.



Praet 6,5: Giocate sempre di qualità, senso dell’inserimento: altro acquisto di valore della Sampdoria.



​Fernandes 5,5: Si accende in una sola occasione, con una conclusione alta. (Dal 53’ Duricic 6,5: Entra bene in partita, dando profondità all’azione)



Muriel 7: Devastante quando riesce a partire in contropiede, glaciale dal dischetto. (Dal 78’ Alvarez s.v)



​Quagliarella 6,5: Pimpante fin dai primi minuti, si muove con intelligenza su tutto il fronte offensivo. Ha il merito di procurarsi il calcio di rigore realizzato da Muriel. (Dal 70’ Schick 6: Con il suo fisico fa a sportellate nel finale)



All. Marco Giampaolo 7: Disegna una Sampdroria perfetta in fase difensiva.