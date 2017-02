E' Milan-Sampdoria il lunch match della 23esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri di Vincenzo Montella, in crisi di risultati non vincono da quasi un mese e sono alle prese con i numerosi infortuni che hanno visto finire ko Mattia De Sciglio e Giacomo Bonaventura. Una situazione diametralmente opposta la sta invece vivendo Marco Giampaolo che arriva alla sfida dopo la vittoria per 3-2 sulla Roma.



Il Milan è imbattuto da otto match contro la Sampdoria in Serie A (5 vittorie e 3 pareggi). I rossoneri inoltre hanno perso solo tre degli ultimi 20 incontri con la Sampdoria in casa in campionato. La Sampdoria, invece, ha ritrovato contro la Roma il successo in Serie A che mancava da sei giornate. I blucerchiati non hanno mai vinto fuori casa un match di campionato giocato alle 12.30 (5 sconfitte e 2 pareggi). Tra tutte le squadre contro cui Fabio Quagliarella ha giocato almeno otto partite in A, il Milan è quella a cui ha segnato meno: una rete in 19 precedenti.