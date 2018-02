È l’arbitro Doveri a dirigere il posticipo delle 20.45 tra Milan e Sampdoria in programma a San Siro. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Vivenzi; il quarto uomo è La Penna, Mazzoleni e Paganessi al Var. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match:



45' BONUCCI IN FUORIGIOCO - Cross di Calhanoglu dalla sinistra, Bonucci trova il gol del raddoppio, ma interviene il Var: Doveri annulla la rete per posizione di fuorigioco del difensore rossonero. Netto l'offside del difensore del Milan.



38' NO RIGORE ALLA SAMPDORIA - Lancio lungo, Calabria stacca accanto a Duvan Zapata e colpisce il pallone con la mano per anticipare l'attaccante blucerchiato. Per l'arbitro Doveri il tocco è involontario, il Var non interviene per assegnare il rigore alla Sampdoria. Dalle immagini sembra che Calabria colpisca il pallone di mano leggermente al di fuori dell'area e dunque il Var non sarebbe potuto intervenire per sanzionare l'irregolarità.



6' RIGORE MILAN - Fallo di mano di Murru su cross di Calabria, Doveri non ha dubbi: calcio di rigore per il Milan. Corretta la decisione dell'arbitro, il braccio del terzino della Sampdoria era largo.