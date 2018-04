Dopo la settimana europea con gli impegni di Champions ed Europa League e dopo le partite di ieri e oggi pomeriggio, è terminata questa sera con il posticipo dello Stadio San Siro di Milano la 31esima giornata di Serie A: di fronte alle 20.45 il Milan di Gennaro Gattuso, fresco di rinnovo con i rossoneri fino al 2021, e il Sassuolo di Giuseppe Iachini. I rossoneri, reduci dal pareggio e dalla sconfitta contro Inter e Juventus, arrivati dopo una serie di dodici risultati utili di fila in campionato che li avevanoo rilanciati in ottica qualificazione alla prossima Champions League, impattano per 1-1 in rimonta grazie al gol di Kalinic (il primo nel 2018, non segnava dal 3 dicembre) che riprende con un gran gol il vantaggio neroverde firmato da Politano (cinque in campionato), ma gettano al vento un'occasione d'oro per riprendere il treno Champions, visti anche gli altri risultati (ko di Roma e Inter), anche in seguito alle ottime parate di Consigli (miracolo al 96' su Bonaventura). Ora la Champions dista ancora otto lunghezze, ma a sole sette giornate dalla fine del campionato: tra l'altro Leonardo Bonucci, ammonito e in diffida, salterà il match di settimana prossima contro il Napoli, così come è in dubbio Romagnoli, uscito per infortunio. I neroverdi, dal canto loro, si tirano ulteriormente fuori dalle acque più torbide con cinque risultati utili di fila (pareggi contro Chievo, Napoli e Spal, vittoria contro l'Udinese), e si portano a più tre sulla zona rossa. Primo pareggio in dieci sfide di Serie A tra Milan e Sassuolo: cinque vittorie rossonere e quattro neroverdi finora. Nei cinque confronti tra queste due squadre giocati a Milano, entrambe le compagini sono sempre andate a segno, per un totale di 17 reti. Cinque partite consecutive senza sconfitta per il Sassuolo (una vittoria e quattro pareggi per 1-1).



