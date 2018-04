00.00- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, oggi pomeriggio Rino Gattuso sarà a casa Milan per mettere nero su bianco sul nuovo contratto fino al 2021.





Rino Gattuso sarà ancora l'allenatore del Milan. Dopo i momenti di tensione e qualche stoccatina neanche troppo velata negli ultimi giorni visti i continui rinvii, la società rossonera ha sbloccato il rinnovo di Gattuso grazie al lavoro di Fassone che è stato presente a Milanello anche nella giornata di avvicinamento al derby pareggiato con l'Inter a pranzo e non solo per parlare con l'allenatore. Dopo l'accordo verbale raggiunto da tempo con Mirabelli, Rino ha completato l'intesa con la proprietà: secondo Sky Sport, sarà firma nelle prossime ore fino al giugno 2021, triennale in arrivo per Gattuso.



Lo stipendio dell'allenatore rossonero salirà sensibilmente fino a toccare quota 2 milioni circa a stagione, da quanto risulta a Calciomercato.com. Attesa a questo punto solo l'ufficialità, ma gli animi si sono calmati e c'è grande serenità attorno al rinnovo di Gattuso. Pronto a dire ancora sì al Milan.