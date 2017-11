L'Udinese a gennaio potrebbe privarsi di uno dei suoi talenti più lucenti. Si tratta di Seko Fofana, centrocampista ivoriano classe '95 rientrato con grande forza in questa stagione e finito nel mirino di tanti top club. Fra i club che seguono il giocatore c'è sicuramente anche il Milan, ma oggi, come raccolto da Calciomercato.com direttamente al WyScout Forum di Londra, il futuro di Fofana potrebbe essere all'estero e non in Italia già da gennaio.



LA SITUAZIONE ALL'UDINESE - L'estate 2017 sicuramente non sarà da ricordare per Fofana che, dopo l'infortunio al perone subito nel corso della passata annata, ha fatto fatica a ritrovare forma fisica, condizione e possibilità di allenarsi. Poteva essere l'estate della sua cessione, ma non lo è stata e, allora, l'addio potrebbe essere stato rimandato soltanto di qualche mese. L'Udinese ha da tempo programmato la cessione di almeno uno dei suoi due talenti a centrocampo (insieme a Fofana, anche Jankto ha tanto mercato) per fare cassa e rifondare l'organico a disposizione di Gigi Delneri.



IN VENDITA - La conferma che l'Udinese è disposta a cedere Fofana arriva proprio dal WyScout Forum di Londra. Alcuni intermediari legati al suo entourage hanno infatti proposto Fofana ad alcuni top club d'Europa e, fra questi, anche il Fenerbahce. Parlando ai microfoni di Calciomercato.com, il direttore sportivo del club turco, Hasan Cetinkaya ha confermato la possibilità di affondare il colpo per lui: "E' un giocatore che ci è stato proposto qui al WyScout. Io non lo conosco personalmente perciò dovremo seguirlo con attenzione. Sicuramente stiamo cercando un giocatore a centrocampo e uno con le sue caratteristiche".



MILAN SBRIGATI - La concorrenza quindi aumenta, soprattutto per il Milan che aveva individuato in Seko Fofana uno dei giocatori da poter acquistare a centrocampo per rinforzare la rosa. L'ivoriano piace molto al ds Mirabelli che, però, non ha ancora mosso passi ufficiali verso l'Udinese. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra importante che il club rossonero sta valutando se investire. Fofana è in vendita, ma bisogna fare in fretta.



