Da giovane di talento a leader riconosciuto. La parabola di Alessio Romagnoli ha conosciuto il punto più alto con l'arrivo in panchina di Rino Gattuso ,capace, in pochi mesi, di lavorare con grande profitto sulla mentalità dell'ex Roma. Prestazioni in crescendo che hanno permesso al Milan di chiudere ben sei partite consecutive con la porta inviolata.

OPERAZIONE RINNOVO - Il numero 13 la scorsa settimana ha festeggiato le 100 presenze in rossonero, un traguardo importante che rappresenta solo un punto di partenza e non di arrivo. L'obiettivo di Fassone e Mirabelli è fare di Romagnoli il pilastro del Milan per tanti anni ancora. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, a fine mese è previsto un primo incontro con l'agente del ragazzo, Sergio Berti. Il club di via Aldo Rossi considera il rinnovo una priorità nella propria agenda, l'idea è quella di allungare di almeno 3 stagioni l'attuale contratto in scadenza nel 2020 e migliorare anche l'aspetto economico. Attualmente percepisce un ingaggio da due milioni a stagione e la proposta sarà quella di equipararlo ai top della rosa come Biglia e Kalinic.

RAIOLA LONTANO - Gli aveva lanciato dei messaggi, pur non contattandolo direttamente. Mino Raiola è veramente interessato alla procura di Romagnoli, un desiderio destinato a rimanere inappagato, almeno per il momento. Alessio ha confermato al Milan la volontà di non interrompere il suo rapporto lavorativo con Sergio Berti che dura da moltissimi anni ormai. Uno spauracchio in meno per il Diavolo, sempre più deciso a blindare il centrale di Anzio.