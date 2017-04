Impossibile avere dubbi sul fatto che l'attaccante della Lazio Keita Baldè sia un talento cristallino. Un concentrato di classe ed esplosività disseminato ieri sul prato dell'Olimpico contro il Palermo. Non una bensì tre reti, con tutto il meglio del repertorio. Il senegalese segna tanto, un gol ogni 147 minuti, 11 in totale fino ad ora. Poche settimane e il suo sarà uno dei nomi copertina del prossimo mercato, con Milan e Juventus pronte a darsi battaglia.



ACCORDO ENTOURAGE-MILAN- Secondo verifiche fatte da calciomercato.com, il Milan in questo momento è leggermente avanti rispetto ai bianconeri nella corsa per Baldè Keita. Massimiliano Mirabelli ha raggiunto una bozza di accordo con l'entourage del giocatore, pronto a farlo diventare centrale nel progetto rossonero per i prossimi 4/5 anni. Mesi e mesi di contatti hanno portato a una prima svolta positiva, ma il percorso per ottenere il sì della Lazio è ancora piuttosto lungo. Con il club bianconero che rimane su questo esterno classe 95' considerato profilo ideale per il 4-2-3-1 di Allegri.



CONTATTO FASSONE-LOTITO - Durante l'ultima Assemblea di Lega, Marco Fassone e Claudio Lotito si sono fermati a lungo per dialogare. Da una parte l'aspetto burocratico relativo alla nomina del commissario individuato in Carlo Tavecchio, dall'altro un accenno alla situazione relativa all'attaccante biancoceleste. Perchè i contatti tra la Lazio e il giocatore per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 sono a un punto morto. Il Milan non vuole forzare la mano, bensì provare a trovare un accordo con la Lazio sulle cifre per il cartellino del giocatore. La missione è partita, Keita ha già dato il suo assenso al passaggio in rossonero, Juve e Lotito permettendo.