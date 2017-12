L'Ajax si impone con un netto 3-0 sul PSV nel big match della 15esima giornata di Eredivisie e riapre un campionato finora dominato dalla formazione di Eindhoven. Un match che ha visto spettacolo sul campo dell'Amsterdam Arena e tantissimi addetti ai lavori sugli spalti. Fra questi anche osservatori del Milan che da tempo stanno seguendo i progressi della formazione allenata da Marcel Keizer.



SCOUT PER VAN DE BEEK - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'Ajax è uno dei club che il Milan sta seguendo con maggiore costanza. L'età media incredibilmente bassa della rosa e soprattutto delle formazioni schierate di settimana in settimana da Keizer sono un dettaglio che non è sfuggito agli uomini mercato rossoneri. Fra i talenti segnalati al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli c'è soprattutto la mezzala classe 1997 Donny van de Beek (foto Getty).



NUOVO ERIKSEN - Mara...Donny, questo il suo soprannome che si porta dietro fin dai tempi delle giovanili (e ve lo abbiamo raccontato qui), nasce da trequartista ma è stato plasmato negli ultimi due anni sempre più da mezzala a tutto campo. Ha all'attivo 5 gol nelle ultime 4 partite di Eredivisie ed è suo il gol del 3-0 che ha chiuso il De Topper contro il PSV. Inserimento profondo in area di rigore e sinistro di potenza a battere Zoet, lui che è un destro naturale. Tutto sotto gli occhi attenti del Milan, che osserva e studia il 'nuovo Eriksen' prendere il volo.