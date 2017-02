La permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea è in forte dubbio. Il tecnico italiano si prepara ad un clamoroso ritorno in Serie A con l'Inter alla finestra. Chi resta in stand by è invece Cesc Fabregas la cui permanenza con la maglia dei Blues è legata strettamente a quella di Conte. Il Milan continua a monitorare la situazione, ma sarà il rapporto fra l'allenatore e il centrocampista spagnolo la chiave su cui puntare. Se Conte andrà via Fabregas avrà più chance di restare a Londra.