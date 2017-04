Alvaro Morata ha manifestato più volte la propria insoddisfazione da quanto è tornato al Real Madrid. Come riporta Diario Gol, anche in Champions nella sfida contro il Bayern Monaco, lo spagnolo sperava in una qualche opportunità per scendere in campo, però Zidane non glel'ha concessa.



Sull'attaccante il Milan ha gli occhi puntati, ma se lo vuole sarà costretto ad accelerare. Infatti il Chelsea rimane la destinazione più quotata, soprattutto qualora Hazard dovesse lasciare Londra. Il belga è uno dei pallini di Zidane, quindi uno scambio è altamente probabile.