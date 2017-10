Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, fa il punto in vista del derby a Milan Tv: "Fu una punizione di Matthaus all'incrocio che bloccai. Quella fu la mia prima parata in campionato, perchè ho esordito in un derby e poi finì 1-0 a nostro favore con gol di Marco van Basten. 11 maggio 2001? Fa sempre piacere vincere un derby, in quell'occasione fummo travolgenti. A volte i derby si vincono anche nei momenti difficili, perchè è una partita a sè. Speriamo di fare la nostra figura domenica".