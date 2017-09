Il Milan in estate si è dato da fare non solo sul mercato dei "grandi", ma anche dei "piccoli", dando importanza al futuro. Come riporta Premium Sport, nel mirino di Mirabelli e Fassone eramp finiti Oliver Burke, esterno offensivo scozzese finito al WBA per 22 milioni di euro, e Jeff Reine-Adelaide, classe '98 dell'Arsenal. Per il secondo il discorso è ancora aperto.