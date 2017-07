Nikola Kalinic torna in corsa per l'attacco del Milan. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, i rossoneri sarebbero arrivati a proporre 22 milioni per il suo cartellino: pochi, secondo i Della Valle, che ne chiedono almeno 30-35. La distanza però non è incolmabile e, mentre il croato oggi farà ritorno a Moena, Fassone e Mirabelli hanno intensificato di nuovo i contatti col suo entourage.