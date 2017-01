Demetrio, storico ex centrocampista del Milan, ha commentato così il futuro del club rossonero a La Gazzetta dello Sport: "e il Milan ha bisogno del meglio. C'è bisogno di giocatori di primissimo livello, molti degli ultimi acquisti vedo che restano in panchina: bene, ora c'è bisogno di titolari. Chi arriva deve essere più forte di quelli che ci sono già, servono innesti di grande valore e non mezzi giocatori. Anche giovani, purché validi. Se va via Bacca deve arrivarne uno ancora più forte.. Spero che sia la base per un futuro ancora più importante: non deve accontentarsi, questo è fondamentale".