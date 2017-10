Zbigniew Boniek, ex attaccante della Juventus, ha criticato ai microfoni di Tele Radio Stereo la scelta da parte del Milan di assegnare la fascia da capitano a Leonardo Bonucci: "Il Milan mi incuriosisce, perché ho sempre stimato questa squadra, Berlusconi e Sacchi. Hanno fatto tante grandi cose ma ora scopro che il capitano del Milan è Bonucci. Lo stimo, è un grande giocatore ma l’istituzione del capitano è diversa. Un giocatore che non conosce la società e la squadra non può essere nominato capitano. Il capitano è quello che conosce l’ambiente, questa scelta della nuova società mi suona un po’ male. Con una proprietà italiana non sarebbe successo. Probabilmente gli serviva, non gli sembrava vero che lui accettasse. Non è una cosa grave ma fa comunque pensare".