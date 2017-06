Con Alvaro Morata sempre più vicino al passaggio al Manchester United, l'obiettivo numero uno per l'attacco del Milan è diventato Andrea Belotti. La dirigenza rossonera settimana scorsa ha avuto un contatto coi granata per sondare la disponibilità della società e del giocatore. Il nome di Belotti è in cima alla lista dei desideri di Vincenzo Montella e dei tifosi rossoneri. Del futuro del Gallo ha parlato il presidente del Torino, Urbano Cairo, a Radio 24: "Belotti ora è impegnato con la Nazionale e con il matrimonio giovedì, mi ha anche invitato”.



FUTURO - “Io Belotti me lo tengo, ci tengo, ha un contratto fino al 2021. A 100 milioni lo vendo, lui può anche rifiutare… E' importante capire bene lui cosa vuol fare, aldilà della clausola. Secondo me anche lui vuole restare al Torino”. Il presidente Cairo, dunque, ha voluto ribadire per l'ennesima volta la propria volontà di tenere il Gallo, a meno che non arrivi una proposta da 100 milioni di euro.