Tutti li cercano, tutti li vogliono. Sono Pietro Pellegri ed Eddy Salcedo, i gioiellini classe 2001 del Genoa finiti nel mirino delle big italiane. Prima l'Inter, poi la Juventus e infine il Milan hanno trattato col club del presidente Preziosi e col loro agente, Giuseppe Riso. In particolar modo, la scorsa settimana Riso è stato a Casa Milan per porre le basi, con Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, per il trasferimento dei due millenial in rossonero.



'SALCEDO COME NEYMAR' - Nel frattempo, le due stelline continuano ad allenarsi col Genoa e hanno parlato anche del loro futuro al Secolo XIX. "Io e Salcedo ci conosciamo da quando siamo bambini - le parole di Pellegri - siamo due ottimi compagni di squadra, due grandi amici. Siamo molto legati, anche se lui è più piccolo di otto mesi. Lui si ispira a Neymar, è il suo idolo. Anche Eddy gioca esterno di fascia: dai, io ce lo vedo bene a fare il Neymar. Da lui prenderei l'astuzia nel gioco e la velocità che ha, la rapidità. Il Genoa ha trasformato il mio sogno in realtà, mi ha trasformato da bambino a calciatore, resterà sempre al centro dei miei pensieri, nel mio cuore. Il mio futuro? Io oggi sono totalmente del Genoa e se qualcuno mi cerca lo vivo come uno stimolo a far meglio. Ho capito che devo pensare a dare il massimo, nient'altro".



'PELLEGRI ALLA IBRA' - Queste, invece, le dichiarazioni di Salcedo: "Pellegri è come Ibrahimovic. Abbiamo letto di qualche interessamento di mercato, ma io voglio dire che oggi siamo del Genoa e vogliamo impegnarci fino in fondo, vivere il nostro sogno con la maglia del Genoa: il resto è solo un incoraggiamento a impegnarsi di più".