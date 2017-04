Sarà una sfida speciale quella di oggi, tra Pescara e Milan, per Sulley Muntari. Una sfida da ex, di cui il centrocampista ghanese ha parlato alla Gazzetta dello Sport, partendo dal famoso gol del 25 febbraio 2012: "Il gol fantasma alla Juve? Anche se lo avessero convalidato probabilmente non sarebbe bastato per lo scudetto. La verità è che loro con Antonio Conte si sentivano dei leoni. Poi però rifletto: noi avevamo Zlatan Ibrahimovic, Robinho, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Thiago Silva. Con questa gente puoi giocare anche al 50% e vinci lo stesso, quindi non sono ancora riuscito a darmi una spiegazione. Quello scudetto perso e il fatto di non aver chiuso la carriera al Milan sono i miei rimpianti più grossi. In rossonero avrei potuto fare di più".



FUTURO DA MECCANICO - "Cosa farò dopo il calcio? Il meccanico, di quelli con le mani sporche di grasso, a smanettare sotto le macchine. Il miglior allenatore che ho avuto è Spalletti, mi ha fatto diventare calciatore. Un maestro. Poi Mourinho, lo ringrazierò per utta la vita. E poi Allegri, è stato uno spettacolo, ci trasmetteva tranquillità".