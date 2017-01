Doppietta ieri sera, cosa insolita per Thiago Silva, capitano e difensore del Paris Saint-Germain. Due gol contro il Metz in Coppa di Francia, entrambi su assist del Fideo Di Maria. Al termine della gara, il difensore ex Milan, che ha rinnovato fino al 2020 lo scorso 22 dicembre, ha parole dolci per il suo passato: "Ho lasciato la porta aperta ai rossoneri, ho ancora degli amici. Qualche giorno fa ho parlato con Gattuso, in occasione del suo compleanno, e cerco di stare sempre vicino a loro. E' stata una società molto importante per me, loro hanno aperto le porte della mia carriera".