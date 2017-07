Il Milan continua a lavorare con la Lazio per vestire di rossonero Lucas Biglia. E' la prima scelta per il centrocampo, visto che il tecnico Montella stravede per il Principito. Come riporta Premium Sport, però, i rossoneri valutano strade alternative, una delle quali porta a Madrid, sponda Real, dove Mateo Kovacic è ai margini del progetto.