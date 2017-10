Il Milan non sa più vincere. Sono passati 22 giorni dall'ultimo, sofferto, successo ottenuto contro il modesto Rijeka al 90'. Ai rossoneri manca tutto: brillantezza, idee e peso specifico nelle zone importanti del campo. Vincenzo Montella ha provato a cambiare di nuovo ruolo ai giocatori con maggiore qualità ma i risultati non arrivano.



TROPPI ESPERIMENTI - Il primato nel girone di Europa league non deve trarre in inganno. Gli avversari sono di caratura inferiore, con una qualità generale piuttosto scadente. La partita contro l'Aek serviva per riaccendere l'entusiasmo e invece segna la prima frattura con il pubblico che, per la prima volta in stagione, ha mostrato tutto il proprio disappunto fischiando. Montella ci sta mettendo del suo, è impensabile che al 22 ottobre non abbia ancora trovato un undici base sul quale costruire una stagione. I continui cambi di ruolo e formazione hanno generato confusione e anche qualche attenuante ai giocatori. Un periodo di rodaggio era stato messo in preventivo, ma questa squadra non mostra un'idea di gioco, seppur lontana. Certi esperimenti andavano fatti nel precampionato, non adesso.



MONTELLA E IL TEMPO CHE STRINGE - Massimiliano Mirabelli ha messo del pepe sulla partita con delle dichiarazioni ben precise, che avevano in Vincenzo Montella il destinatario. Il direttore sportivo ricorda che il tempo sta per finire, il sostegno della società non può che dipendere dai risultati. Perchè gli avversari corrono e questo Milan, invece, arranca.