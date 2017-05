Il Milan si è bloccato. Una sola vittoria conquistata nelle ultime cinque partite per i rossoneri, che anche ieri, a Crotone, hanno faticato e sono tornati a casa con un solo punto. Un risultato che comunque lascia il club di via Aldo Rossi a quel sesto posto in classifica che vorrebbe dire qualificazione per i preliminari di Europa League. L'obiettivo da cui passa anche molto del futuro di Vincenzo Montella.



RIECCO MANCINI - Secondo quanto scrive oggi Repubblica, infatti, se non dovesse centrare l'obiettivo Europa l'Aeroplanino potrebbe terminare subito la sua avventura al Milan. Con il nome di Roberto Mancini, accostato anche alla Roma nelle settimane scorse, ma che piace molto a Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, che può tornare d'attualità.