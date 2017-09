Analisi sulla sconfitta del Milan contro la Lazio da parte de La Stampa. Secondo il quotidiano torinese sono emersi 3 problemi principali:



MANCANZA DI PERSONALITA’: i rossoneri non hanno saputo reagire contro la Lazio, subendo quattro gol in pochi minuti.



LATITANO I LEADER: il Milan è ancora alla ricerca di leader che sappiano guidare la squadra. Bonucci e Biglia sono i più esperti, ma per il momento non hanno trasmesso nulla al gruppo milanista.



LE SCELTE DI MONTELLA: il club di via Aldo Rossi ha investito tanto sul mercato, ma domenica all’Olimpico il tecnico rossonero ha lasciato in panchina diversi nuovi acquisti come Kalinic, André Silva e Calhanoglu.