Donnarumma deve stare sereno, ecco perché serve che firmi il rinnovo con il Milan. Come si legge su Tuttosport, Mirabelli e Fassone, secondo quanto trapela, non hanno mai incontrato Mino Raiola, il procuratore di Donnarumma. Può essere che sia stato lo stesso Raiola a non aver ritenuto di dover incontrare qualcuno che ha un ruolo solo in pectore, ma nulla di ufficiale, nel Milan, ritenendolo del tutto inutile. Al tempo stesso Raiola non ha fatto mistero di nutrire molto scetticismo nei confronti della nuova proprietà. E i fatti gli hanno anche dato ragione. Ma adesso è il caso di cancellare il pregresso e di cominciare a pensare il rinnovo. Sperando che Fassone e Mirabelli davvero mettano questo incontro in cima a tutti gli appuntamenti, se davvero venerdì prossimo assisteremo al mai così tanto agognato closing.