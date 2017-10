Dopo quasi 20 anni, il Milan si prepara a dire addio ad Adidas. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il contratto tra i rossoneri e l'azienda tedesca in scadenza nel 2023 verrà interrotto al termine di questa stagione e per i prossimi anni ci sono due sponsor pronti a darsi battaglia: New Balance e Under Armour.