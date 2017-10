When you score the winning penalty in a #UCL final



Andriy Shevchenko​ remembers the moment...



https://t.co/JI6Wh4A7xe pic.twitter.com/orv80HUkyh — Champions League (@ChampionsLeague) 16 ottobre 2017

L'ex attaccante del​ ha rivissuto con l'account Twitter della Champions League, il rigore decisivo che ha portato alla vittoria della coppa a Manchester contro la Juventus: "In questo momento ho l’occasione perfetta per vincere la Champions League. Aspetto il fischio e parto con la corsa. Il mio primo pensiero è di non cambiare idea. Decido di guardare il portiere. Vedo Buffon che si muove. Si butta, io tiro nell’altro angolo. Goal. Il mio sogno è diventato realtà”.