La sfortuna continua a perseguitare il Milan: dopo De Sciglio, Calabria e Bonaventura si ferma anche Luca Antonelli, che come riferisce Sky Sport ha accusato in allenamento un problema muscolare da valutare nei prossimi giorni.



Sicuramente Antonelli non sarà a disposizione domenica per il prossimo impegno contro la Sampdoria e così Montella si ritrova con due soli terzini di ruolo a disposizione: Abate a destra, mentre sulla corsia mancina toccherà a Leonel Vangioni, che curiosamente solo pochi giorni fa era a un passo dalla cessione.