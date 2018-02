Gustavo Gomez al Boca Juniors, una telenovela che potrebbe presto avere un epilogo felice. Per il Milan che andrebbe ad incassare la cifra che desiderava e per il giocatore stesso che da tempo ha messo gli argentini in cima alla lista di gradimento.



I DETTAGLI - Ricostruiamo gli ultimi passaggi di una trattativa che si protrae da almeno un mese: mercoledì era arrivato un ulteriore rilancio con una offerta da 5,3 milioni di euro per il 100% del cartellino dell'ex Lanus. Il Milan- che ha inserito il giocatore nella lista UEFA- aveva declinato questa proposta, ritenuta ancora troppo bassa. E' stato fatta un'ultima richiesta al Boca Juniors: 7 milioni per l'80 % del cartellino, quindi con il restante 20% valido per la futura rivendita a favore dei rossoneri. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Presidente Angelici sembra essere orientato a questo ultimo e grande sforzo. Parti più vicine e attesa per una risposta che arriverà nelle prossime ore.