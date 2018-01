Si avvicina alla conclusione l'avventura di Gustavo Gomez al Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com in giornata dovrebbe arrivare la chiusura della trattativa tra Mirabelli, Fassone e il Boca Juniors per la cessione del difensore paraguaiano: in attesa di un comunicato ufficiale, l'affare dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito di 18 mesi di 500 mila euro con riscatto obbligatorio fissato a 5 milioni di euro. Gomez, che ha detto no a tutte le proposte per giocare alla Bombonera, è stato pagato due estati fa 8 milioni di euro dal Lanus. In rossonero ha giocato complessivamente 1180 minuti, divisi in 20 partite, dei quali sono 10 in questa stagione (in Europa League contro l'Austria Vienna).



PALETTA - Nessuna novità sul fronte Paletta. Il centrale italo-argentino non vuole lasciare Milanello, per questo motivo ha detto no a Bologna e Sassuolo. Vuole andare in scadenza (è legato al Milan fino al giugno 2018) per poi scegliere con calma la prossima avventura.