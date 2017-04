Secondo il Corriere dello Sport, Cesc Fabregas adesso è più vicino al Milan. Lo scrive il quotidiano in apertura di prima pagina: "Milan a tutto Fabre...gas, Cesc è più vicino e la trattativa è partita. Il ds Mirabelli ci sta lavorando". E così potrebbe arrivare il regalo di Antonio Conte ai rossoneri, ovvero il via libera per lo spagnolo. Gli incontri tra la dirigenza rossonera e l'entourage del calciatore sono già avviati da tempo, da quando la trattativa per l'acquisizione del Milan era agli albori. C'è il benestare di Montella: il regista spagnolo si avvicina.