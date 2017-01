Passi avanti per il Closing del Milan. Sino Europe è al lavoro per aggirare i presunti blocchi imposti dal governo cinese e si è mossa per avviare il piano B che dovrebbe portare all'acquisto del Milan verso il fine febbraio.



Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’idea del consorzio Sino Europe è di raccogliere fuori dalla Cina tutti i 420 milioni necessari per chiudere a metà febbraio. Poi inizierà un altro Milan.