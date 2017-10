Da ottobre a novembre. Slitta di qualche settimana l'assemblea dei soci in casa Milan per l'approvazione del bilancio semestrale da gennaio a giugno 2017. Da quanto filtra dal club rossonero, non ci sarebbero criticità dietro questo rinvio: il Cda si è semplicemente preso un po' tempo in più per finalizzare il documento contabile.



FFP - A inizio novembre è fissato anche l'appuntamento con l'Uefa sul nuovo piano per il voluntary agreement in tema di fair play finanziario. Intanto oggi parte il viaggio in Cina del settore commerciale senza l'ad Marco Fassone, che resterà in Italia per occuparsi di diritti tv in Lega Calcio e assistere al derby con l'Inter di domenica sera a San Siro.



SPONSOR - Dopo l'addio di Audi, un altro colosso tedesco si appresta a separarsi dai rossoneri. A fine stagione sarà interrotto il contratto da quasi 20 milioni di euro all'anno in scadenza nel 2023 con Adidas, che lascerà così il Milan dopo 20 anni. Sfruttando una clausola unilaterale inserita dalla vecchia proprietà prima del closing. Dal prossimo anno (2018) i rossoneri avranno un nuovo sponsor tecnico: sono già in corso delle trattative con dei marchi in crescita in Italia come New Balance e soprattutto Under Armour.