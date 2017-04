Il primo incontro ufficiale tra Fassone, Mirabelli e Montella ha confermato le ambizioni del Milan in vista della prossima stagione. Nell'incontro durato tre ore, sono stati messi a punto i programmi e sottolineate le priorità: dal rinnovo di Donnarumma e Suso alla ricerca di un grande attaccante. Il sogno risponde al nome di Alvaro Morata.



VOGLIA DI ADDIO E RICHIESTA REAL MADRID - La stagione di Morata sta confermando tutto il potenziale del madrileno. Numeri da capogiro: 12 gol in 21 presenze nella Liga, 3 in soli 7 gettoni in Champions League e altri 2 in copa del Rey. Nelle vittorie del Real Madrid c'è quasi sempre la sua firma. Dell'importanza del classe 1992 ne è consapevole anche il tecnico Zinedine Zidane che, però, lo considera solo un'alternativa a Karim Benzema, il preferito di Cristiano Rolando. Una situazione difficile per l'ex Juventus, chiamato ad una scelta importante per il futuro. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, entro un mese il giocatore comunicherà la decisione di andarsene a Florentino Perez. Un distacco che potrebbe essere doloroso per la tifoseria ma molto vantaggioso dal punto vista economico. I 'Blancos' hanno già chiaro il prezzo: 80 milioni la base d'asta per il cartellino.



MINACCIA CHELSEA - A partire in pole position nella corsa a Morata è sicuramente il Chelsea. Antonio Conte è un suo grande estimatore e, a distanza di tre anni, le loro strade potrebbero finalmente incrociarsi. Il tecnico salentino ha inserito il suo nome in cima alla lista, il club preferirebbe puntare sul ritorno di Romelu Lukaku dall'Everton. Idee di mercato, Abramovich potrebbe accontentare il suo manager la prossima estate in vista di un ritorno in Champions League da protagonista. Alvaro attende, l'idea di provare l'esperienza in Premier League lo affascina eccome. Legato al Real Madrid da un contratto fino al 2021, la richiesta per l'ingaggio è di 7 milioni, gli stessi che guadagnano Dybala e Higuain alla Juventus.



C'E' IL MILAN - E il Milan? Attende sornione, il suo nome ha messo d'accordo tutti. Per caratteristiche tecniche rappresenta l'attaccante perfetto per il gioco di Vincenzo Montella. La missione non è ancora partita ma il nuovo management sta già studiando la strategia. Fassone e Mirabelli potrebbero far leva sull'avvocato Giuseppe Bozzo che aveva curato il trasferimento dal Real Madrid alla Juventus nel luglio del 2014. Persona molto vicina all'ambiente spagnolo e all'entourage del giocatore.



QUELLA PROMESSA ALLA JUVENTUS - La sua ultima parola a proposito di un ritorno in Italia è stata chiara: "In Italia solo alla Juve". Morata si era così espresso quando il suo nome era stato accostato al Napoli. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non c'è nessuna chiusura al Milan, anzi. Una situazione da monitorare e suscettibile di sviluppi a stretto giro di posta, Il Milan sogna il grande colpo per il suo attacco.