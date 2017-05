Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan non affonderà il colpo sia per Keita che per Morata. I due giocatori non sono considerati due prime punte, ma due alternative per l'attacco e un jolly in quel ruolo. Per questo sono da considerare come due obiettivi sovrapposti. Se arriverà Keita, non arriverà Morata e viceversa con il primo favorito sul secondo.