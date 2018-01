Non è ancora scoccata la scintilla tra Nikola Kalinic e i tifosi del Milan. Il croato si impegna, lotta ma non riesce a trovare la via del gol con continuità. Sono solo quattro, infatti, i centri in Serie A con la maglia rossonera, troppo pochi in relazione alle aspettative iniziali. Eppure, nonostante il momento non eccezionale, sono arrivate delle richieste per l'ex Fiorentina.



PUPILLO DI CANNAVARO - Lo aveva corteggiato a lungo ai tempi dell'esperienza al Tianjin Quanjian, ci ha riprovato anche per la sua squadra attuale. Fabio Cannavaro stravede per Nikola Kalinic tanto da spingere il Guangzhou Evergrande a fare un tentativo. Questo quanto appreso da Calciomercato.com, il club cinese ha contattato il giocatore per valutare la possibilità di un trasferimento già in questa sessione del giocatore.



NO DI KALINIC - Una sfida da vincere, nonostante le difficoltà iniziali. Kalinic non vuole lasciare il Milan a metà dell'opera e ha detto no alle avances del club allenato da Fabio Cannavaro. Il numero 7 rossonero vuole invertire la rotta e conquistare San Siro, a meno di ripensamenti clamorosi la Cina può aspettare.