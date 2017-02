Massimiliano Mirabelli ieri è stato all'Atleti Azzurri d'Italia per assistere ad Atalanta-Crotone. Motivo per vedere da vicino la crescita di Conti e Kessie ma anche il Papu Gomez. Secondo la Gazzetta dello Sport, in realtà il preferito sarebbe Baldè Keita, in gol ieri sera contro l'Empoli.