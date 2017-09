Ci ha provato fino in fondo il Trabzonspor, pur di convincere Sosa a tornare in Turchia dopo l'esperienza al Besiktas. Un corteggiamento lungo almeno un mese, fatto di contatti continui e rilanci: 6 milioni al Milan, 15 in 3 anni al giocatore. Ieri un nuovo contatto tra gli intermdiari del club di Trebisonda e l'agente del giocatore che ha comunicato il 'no', ringraziando per lo sforzo profuso. Dietro questa decisione ci sarebbe anche un confronto avuto con Montella che ha fatto sentire il 'Principito' ancora dentro i programmi.