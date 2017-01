Il Fenerbahce non molla José Sosa, anzi, lancia un'offensiva per convincere il Milan: secondo quanto riporta Sky Sport oltre all'agente dell'argentino Favio Bilardo anche emissari del club turco saranno a Milano domani per incontrare la dirigenza rossonera e provare a forzare la mano.



L'offerta al giocatore è ricca, il doppio di quanto percepito attualmente al Milan: circa 3 milioni di euro netti fino al termine di questa stagione, 6 milioni l'anno per i due successivi. Proposta allettante economicamente, ma potrebbe non bastare per convincere Sosa che preferirebbe non tornare in Turchia dopo aver puntato i piedi la scorsa estate per lasciare il Besiktas; per questo è già arrivato un primo rifiuto alle avances del Fenerbahce.



Resistenze anche da parte della società, ribadito oggi da Galliani il no alla cessione (come raccolto all'esterno di Casa MIlan dall'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo), e di Vincenzo Montella: l'allenatore rossonero stima il centrocampista argentino e non vorrebbe privarsi di lui in questa finestra di mercato. Il Fenerbahce non si scoraggia e ci prova: assalto a Sosa, domani parte la missione milanese.