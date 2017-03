Dopo un avvio di stagione difficile, nelle ultime settimane il Principito Sosa si è preso il Milan. In vista della sfida di venerdì con la Juventus, il centrocampista argentino ha parlato a Premium Sport: "L’eliminazione del Napoli con il Real? Quando posso vederle, io tifo sempre le squadre dove ho giocato. Il Napoli mi è piaciuto tantissimo, peccato per come è finita, ma è difficile giocare contro un squadra che ti può fare gol in moltissimi modi. Juventus Stadium tabù per il Milan? Non solo per il Milan, è una partita difficile ma dobbiamo pensare a noi e continuare a giocare in questo modo: sarà un match molto importante per noi. Se non dovesse esserci Suso, giocherà Ocampos per un Milan molto argentino? Ancora non si sa chi giocherà, ma siamo tanti sudamericani, stiamo sfruttando il momento e aiutando la squadra. Più forte Dybala o Higuain? Difficile dirlo, io sono contento che siano tutti e due argentini, così possiamo sfruttarli in nazionale".