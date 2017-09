Il mercato in Turchia si avvicina alla chiusura e a pochi giorni dalla deadline il Trabzonspor sta ancora aspettando una risposta definitiva dal centrocampista del Milan, Josè Sosa. L'offerta è di quelle importanti e nella giornata di oggi è attesa la risposta definitiva del giocatore dopo che il club rossonero ha già dato il suo assenso alla cessione.



LE CIFRE - Il Trabzonspor ha presentato un'offerta ufficiale al Milan da 5,5 milioni di euro che ha soddisfatto le richieste del duo Fassone-Mirabelli. Al giocatore il club turco garantirà 6 milioni di euro all'anno per 3 anni, con un bonus alla firma di 5 milioni. Numeri importanti che hanno fatto vacillare il centrocampista argentino il quale, fino ad'ora, non aveva mai aperto ad un possibile ritorno in Turchia dopo l'esperienza al Besiktas.



DECIDE LA FAMIGLIA - Il giocatore non vuole fare una scelta avventata soprattutto per la sua famiglia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, la compagna di Sosa è restia a lasciare la città di Milano per trasferirsi a Trebisonda al di là del ricco ingaggio che percepirebbe Sosa. Una scelta di vita prima ancora che economica. Entro sera è attesa la risposta definitiva.