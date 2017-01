Come abbiamo visto ieri per il centrocampista argentino milanista Josè Sosa, è arrivata una ricca offerta del Fenerbahce, 7,5 milioni di euro al Milan, che così avrebbe la stessa cifra spesa in estate. Per l’ex Napoli e Besiktas due anni e mezzo di contratto a 5 milioni a stagione. Sosa però ha detto di no, non vuole tornare in Turchia, tantomeno per vestire la maglia dei rivali del suo Besiktas. Sosa vuole restare a Milano per giocarsi le sue chance in rossonero, ma prenderebbe in considerazione un’offerta dalla Cina.