Affare fatto: il Milan ha ceduto al Trabzonspor il centrocampista argentino classe '85 José Sosa. Il giocatore ha deciso di accettare l'ultima rilancio del club turco, che metteva sul piatto un triennale da 5 milioni di euro a stagione e 5,5 milioni per il Milan. L'agente di Sosa si trovava a Istanbul già da diverse ore per definire gli ultimi dettagli e domani anche il Principito, che non ha partecipato alla seduta di allenamento di oggi, lo raggiungerà per sottoporsi verosimilmente alle visite mediche di rito e alla firma del contratto.



Si conclude così, dopo una sola stagione, l'esperienza in rossonero del regista argentino, acquistato nell'estate 2016 per 7,5 milioni di euro dal Besiktas dove, nella stagione precedente, aveva conquistato il campionato turco laureandosi miglior giocatore del torneo.